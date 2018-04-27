إنطلاق مباريات دور الـ 8 لبطولة الأهلي الدبلوماسية

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تستأنف البطولة الدبلوماسية لكرة القدم التي ينظمها النادي الأهلي على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد نشاطها اليوم الجمعة بمواجهات دور الثمانية ونصف النهائي بعدما اسفرت نتائج الدور الأول عن صعود 8 فرق الى دور الثمانية هي : مصر، وماليزيا، وروسيا، وكازخستان، وألمانيا، وتركيا، وكوت ديفوار، والجامعة العربية.

وتبدأ مواجهات دور الثمانية في الرابعة عصرا حيث تتلقي مصر مع تركيا وماليزيا أمام المانيا وروسيا مع الجامعة العربية، وتختتم بمواجهة كازخستان مع كوت ديفوار.

ويعقب مباريات دور الثمانية مواجهتي الدور نصف النهائي على أن تختتم البطولة غدًا السبت بالمباراة النهائية وحفل الختام .

يذكر أن بطولة الأهلي الدبلوماسية قد انطلقت يوم الجمعة 13أبريل الحالي، بمشاركة 24 فريقًا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات هي:

المجموعة الأولى: إنجلترا، وماليزيا، والكونغو، ومصر، والأرجنتين، والبرازيل.

المجموعة الثانية: أمريكا، والنيجر، وكندا، وهولندا، وكوت ديفوار، وجامعة الدول العربية.

المجموعة الثالثة: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وتركيا، وفيتنام، وإسبانيا.

المجموعة الرابعة: الهند، واليابان، والأمم المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، والكومنولث.