إنهاء تعاقد المدرس صاحب واقعة جلد تلميذ في المنوفية

قرر الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، والقائم بأعمال المحافظ، إنهاء تعاقد المدرس صاحب واقعة جلد أحد التلاميذ بإحدي المدارس الخاصة بقرية ميت البيضا التابعة لمركز ومدينة الباجور.



كما قرر السكرتير العام إحالة المسوؤلين بالمدرسة للتحقيق العاجل والفوري، مؤكدًا أنة لا تهاون مع المخطئ، وأن ما قام به المعلم لا يتفق مع أخلاقيات ومهنة التدريس ويتنافى مع أخلاقيات المعلم المهنية.



كان ولي أمر الطالب قد حرر محضر برقم 6079 جنح مركز الباجور وتقرير طبي بالواقعة بعد الاعتداء على الطفل وجلده داخل أحد فصول المدرسة.