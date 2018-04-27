وزير خارجية أمريكا الجديد يهنئ شعب الكوريتين على انعقاد القمة

هنأ وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، شعب الكوريتين على القمة التاريخية التي انعقدت، اليوم بين رئيسي البلدين، وتعهد كل منهما بالالتزام بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاقية سلام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في أول مؤتمر صحفي له عقب توليه منصبه، على هامش اجتماع حلف الناتو، ببروكسل، مساء الجمعة، «لقد شجعنا زعيمي الكوريتين على الحوار»، مؤكدًا على التزام بلاده بضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف أن الضغط الاقتصادي على كوريا الشمالية هو ما أعادها لطاولة المفاوضات مرة أخرى، مؤكدًا على مواصلة بلاده ضغوطها حتى لا تتكرر أخطاء الماضي مع بيونج يانج.

وانعقدت اليوم الجمعة، قمة بين رئيسي كوريا الشمالية والجنوبية، وتعهدت الكوريتين، في بيان مشترك، بالالتزام بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة، وتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاقية سلام.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» مايك بومبيو، الذي وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس، على تعيينه وزيرًا للخارجية، قد رشحه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ليشغل هذا المنصب، بعد أن أقال ريكس تيلرسون، مرجعًا ذلك إلى وجود خلافات كبيرة بينهما حول عدد من القضايا الدولية الملحة.