زعماء العالم يشيدون بـ«شجاعة» الكوريتين بعد قمتهما التاريخية

أشاد زعماء العالم بالتعهد الجريء لزعيمي الكوريتين لوضع نهاية رسمية للحرب الكورية ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، في أعقاب عام من التهديدات التي أثارت المخاوف من اندلاع صراع جديد.

فقد ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على القمة التاريخية التي عقدت صباح اليوم الجمعة، بين الكوريتين، في تغريدة له: "إعلان نهاية الحرب الكورية!"، أمريكا لابد أن تكون فخورة بما يحدث الان في كوريا."

وأضاف ترامب "تحدث أمور جيدة، لكن الوقت كفيل بإثبات ذلك!".

وقال ترامب "بعد عام صاخب من إطلاق الصواريخ وإجراء تجارب نووية، يعقد اجتماع تاريخي بين الكوريتين الآن".

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينج، في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الجمعة "نشيد بزعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، بسبب اتخاذ تلك الخطوة التاريخية. ونعرب عن تقديرنا للقرار السياسي والشجاعة التي أبدياها".

كما أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بجهود كوريا الجنوبية في عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال آبي: "آمل بشدة أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة "في حل مسألة برنامجها النووي والصاروخي ومسألة المواطنين اليابانيين المختطفين من جانب بيونج يانج".

ومن جانبه، ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في تغريدة له "ما سمعته اليوم من كوريا. وما شهدته هنا في البلقان في الأيام الأخيرة يتعين أن يكون تذكارا إيجابيا للجميع: بأن المستحيل يمكن أن يصبح ممكنا ويعتمد ذلك بشكل كامل على الإرادة الطيبة وشجاعة الأفراد".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرج في مؤتمر صحفي "يؤيد الناتو بشكل كامل حلا سياسيا للتوترات في تلك المنطقة.. ولقد رأيت بنفسي مدى عمق تلك التوترات، عندما زرت مؤخرا كوريا الجنوبية والمنطقة منزوعة السلاح".

وذكر رئيس وزراء إيطاليا، باولو جينتيلوني في تغريدة له "أعلنت الكوريتان انتهاء الحرب!. مر أكثر من 60 عاما. المستقبل حافل بالمجهول، لكنه يوم تاريخي".