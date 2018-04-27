تيا صبحي لاعبة المنتخب القومي للجمباز تتأهل لأولمبياد الأرجنتين 2018

تأهلت اللاعبة المصرية تيا صبحي لاعبة الجمباز الايقاعي الي أولمبياد الارجنتين 2018 وذلك بعد حصولها علي الميدالية الذهبية والمركز الاول في الجمباز الايقاعي للناشئين في نهاية منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية رقم 14 للجمباز الايقاعي والترامبولبن.

وبذلك تكون تيا حجزت أولي المقاعد الثلاث للمتأهلين الي اولمبياد الارجنتين في البطولة.

وتقام البطولة علي الصالة المغطاة بإستاد القاهرة خلال الفترة من 26 الي 28 ابريل 2018 ويشارك في البطولة 14 دولة نيجيريا والسنغال والجزائر وتونس والمغرب وانجولا وزيمبابوي والكونغو وجنوب افريقيا والراس الاخضر وناميبيا والسودان وليبيا بالإضافة الي مصر البلد المنظمة.