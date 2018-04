ترامب: «إعلان نهاية الحرب الكورية! أمريكا لابد أن تفخر بما يحدث»

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رده على القمة التاريخية التي عقدت صباح اليوم الجمعة بين الكوريتين، في تغريدة له "إعلان نهاية الحرب الكورية!، أمريكا لابد أن تكون فخورة بما يحدث الآن في كوريا".

وجاء في البيان المشترك للقمة بين الرئيس الكوري الجنوبي وزعيم كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن البلدين اتفقتا على مواصلة المحادثات الدولية "بهدف إعلان نهاية الحرب الكورية".

وأضاف ترامب "تحدث أمور جيدة، لكن الوقت كفيل بإثبات ذلك!".

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!

وقال ترامب "بعد عام صاخب من إطلاق الصواريخ وإجراء تجارب نووية، يعقد اجتماع تاريخي بين الكوريتين الآن".

وكان ترامب قد وصف، أوائل هذا الأسبوع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون بأنه "منفتح جدا" و"محترم جدا"، قائلا إن بيونج يانج تحرص على عقد اجتماع "قريبا جدا".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال يوم الثلاثاء الماضي إنه من المحتمل أن يجتمع مع كيم في أواخر مايو أو أوائل يونيو، مضيفا: "ربما يكون أمرا رائعا، وربما لن يكون كذلك".