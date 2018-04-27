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«ترامب» يلمح إلى حضور افتتاح مبنى سفارة الولايات المتحدة بالقدس

كريم البكري
نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 10:44 م | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 10:44 م

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية حضوره افتتاح مبنى سفارة الولايات المتحدة في القدس.

وقال «ترامب» في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الجمعة فى واشنطن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «قد أتوجه إلى القدس للمشاركة في تدشين السفارة الأمريكية».

وفيما يتعلق بإيران وتدخلها في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفى إننا اتفقنا على مواجهة سلوك طهران المتطرف في سوريا.

وأوضح أن الدول الغنية في المنطقة ستبدأ المساهمة بصورة أكبر في سوريا مقابل المساعدات الضخمة التي نقدمها، متابعًا: «تم بحث سبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والاتفاق النووي لم يعد كافيا».


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