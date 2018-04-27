رئيس الوزراء يوجه بمراجعة نظم الصرف بالطرق الرئيسية في المحافظات

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تناول أزمة تجمع مياه الأمطار والدروس المستفادة منها.



وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن «إسماعيل»، كان مهتمًا باتخاذ عدة إجراءات لتفادي الوقوع في هذه المشاكل مستقبلًا، منها مراجعة نظم الصرف بكافة الطرق الرئيسية بالمحافظات، موضحًا أن سقوط السيول والأمطار الغزيرة وارد في أي وقت، إلا أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم حدوث المشكلة مرة أخرى.



وأشار إلى مطالبة رئيس الوزراء، بمراجعة نظم الصرف بالمحافظات ووضع إشارات مرورية لتحويل حركة السير لطرق بديلة وتعريف المواطنين بالطرق الآمنة والخطرة أثناء هطول الأمطار، مضيفًا أنه تم بحث النواحي الفنية بضرورة تعدد مصادر الكهرباء داخل محطات الصرف الصحي، حتى لا تنقطع الطاقة الكهربية المغذية للمحطات كما حدث أول أمس، وأدي إلى حدوث أزمة في التجمع الخامس.



ولفت إلى تأكيد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل غرف عمليات لكل مجموعة من المحافظات المتجاورة بخلاف الغرفة المركزية بمجلس الوزراء.



