وزير الخارجية الأمريكي الجديد يصل بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية الناتو

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بروكسل، لحضور اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة، بعد أقل من يوم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توليه مهام منصبه الجديد.

وكان بومبيو وهو أحد صقور السياسة الخارجية، وتولى منصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي.آي.إيه) قد غادر بلاده، في أول زيارة خارجية له كوزير للخارجية، بعد تأكيد تعيينه بساعات فقط.

وقال بومبيو للأمين العام للناتو ينس شتولتنبرج، لدى وصوله إلى مقر الحلف "لقد جئت على الفور-لقد أديت اليمين الدستورية بعد ظهر أمس، وقفزت على متن طائرة وجئت على الفور إلى هنا".

وأضاف بومبيو "هناك سبب وجيه لذلك. العمل، الذي يتم القيام به هنا اليوم، لا يقدر بثمن".

ورحب شتولتنبرج ببومبيو، قائلا إن زيارته كانت شاهدا "على أهمية الحلف والاهمية التي يوليها للحلف".

وأضاف شتولتنبرج "اتطلع كثيرا للعمل معك لمواصلة تكيف الناتو مع بيئة أمنية، أكثر إلحاحا".

ويبحث وزراء خارجية الناتو العلاقات مع روسيا وإرسال بعثة تدريب مستقبلية للناتو إلى إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنهم سيقومون أيضا بالاستعدادات لقمة الناتو، التي تعقد في يوليو المقبل.

وسيتوجه وزير الخارجية الأمريكي بعد ذلك إلى الشرق الأوسط، حيث سيجتمع مع العاهل السعودي والعاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لبحث قضايا إقليمية وثنائية، طبقا لما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر نويرت في بيان.