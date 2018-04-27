مورينيو يكشف المسئول عن التفريط في صلاح خلال تواجده في تشيلسي

دافع البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عن نفسه حول اتهامه بالتفريط فى النجم المصري محمد صلاح هداف الريدز حينما كان لاعبا فى تشيلسي موسم 2014-2015، والذي انتقل إليه قادما من صفوف بازل السويسري أولي المحطات الإحترافية للاعب المقاولون الأسبق فى أوروبا.

وحُمل المدرب البرتغالي مسؤولية التفريط فى نجم تشيلسي السابق، والذي يعيش حالة من التوهج مع فريقه الحالي فى البريميرليج، والتي علي إثرها توج بلقب الأفضل فى الدوري الأقوي فى العالم هذا الموسم، بالإضافة إلي تربعه علي صدارة هدافي البريميرليج مما جعل مورينيو يتلقي الكثير من الإنتقادات فى ترك اللاعب صاحب الـ عاما وقتها، وإعارته إلي فيورينتينا الإيطالي.

وقال مورينيو فى تصريحات صحفية : "إنها المرة الأولى التي سأقول فيها هذا، يتهمني الكثير بأنني كنت وراء بيع صلاح لكن العكس هو الصحيح. أنا من اشتريت صلاح من بازل"، واصفا هذا بالظلم الذي تعرض له، بسسبب تألق النجم المصري مرة أخري فى البريميرليج مع الريدز.

وأضاف المدير الفني للشياطين الحمر:" أنا من قمت بجلب صلاح إلي تشيلسي، ولكنه حينما أتى إلينا كان طفلا صغيرا، لم يكن جاهزا بدنيا ولا عقليا، وكانت الأمور صعبة بالنسبة له سواء ثقافيا أو اجتماعيا فى انجلترا".

وعن اعارته إلي فيورينتينا أشار مورينيو إلي أن النجم الملقب بـ"ملك مصر" هو من طلب الرحيل عن صفوف الفريق اللندني، وذلك أملا فى أن يجد فرصة للعب بشكل أكبر مع فريق أخر بعيدا عن انجلترا، بالإضافة إلي وجود أكثر من لاعب يتواجد فى مركز الجناح بتشيلسي أمثال البرازيلي ويليان، والبلجيكي إيدين هازارد لاعبا البلوز.

وأكمل:" "قررنا اعارة صلاح إلي فيورينتينا، من أجل أن ينضج بشكل أكبر، وكنا نتابعه فى ايطاليا".

وأختتم مورينيو تصريحاته مثنيا علي المستوي الذي يظهر به نجم الريدز خلال الموسم الحالي :"ما يهم الآن أن صلاح لاعب رائع وأنا سعيد فعلا بكل ما يحدث له خاصة لأنه يسجل في شباك الجميع".

وحصد النجم المصري جائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وذلك بعد اكتساحه لمارسيلو في التصويت الذي طرحه الإتحاد الأوروبي لكرة القدم"فيفا" بنسبة 92 %.