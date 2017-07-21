نصر حسين داي ينفرد بوصافة دوري المحترفين الجزائري

انفرد نصر حسين داي بوصافة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه وفاق سطيف حامل اللقب 2 / 1، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة 28 من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

ورفع نصر حسين داي، الذي لم يهزم في 21 مباراة متتالية، رصيده إلى 58 نقطة متخلفا بنقطتين عن شباب قسنطينة المتصدر، الذي يلتقي ضيفه شبيبة القبائل في الرابع من أيار/مايو المقبل في ذات المرحلة، وهذا قبل مباراتين عن ختام الموسم.

فيما توقف رصيد وفاق سطيف عند 39 نقطة في الصف السابع.

وسجل أحمد قاسمي، وعبد الرؤوف شويطر، هدفي نصر حسين داي في الدقيقتين 35 و51 على الترتيب، فيما سجل حمزة بانوح، هدف وفاق سطيف الوحيد في الدقيقة 88.

من جهته، خسر مولودية الجزائر أمام ضيفه اتحاد بلعباس 2 / 1، ليضيع فرصة الصعود للمركز الثالث، بعدما توقف رصيده عند 44 نقطة، بينما اقترب اتحاد بلعباس من ضمان البقاء بشكل كبير، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز التاسع.

وتقدم مولود مترف لبلعباس في الدقيقة 15، وادرك وليد درارجة التعادل لمولودية الجزائر في الدقيقة 57، غير أن عامر بوقطاية منح التفوق مجددا للزوار في الدقيقة 59.

ويستعد اتحاد بلعباس لملاقاة شبيبة القبائل في نهائي مسابقة كأس الجزائر الثلاثاء المقبل، على ملعب الخامس يوليو بالعاصمة الجزائر.