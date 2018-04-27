مصر تحصد ١٢ ميدالية في أول أيام بطولة أفريقيا للجمباز

توج المنتخب المصري للجمباز بـ ١٢ ميدالية بواقع ثمانية ذهبيات و أربع برونزيات في أول أيام بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي و الترامبولين "شباب و كبار" المقامة في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أبريل علي الصالة المغطاة رقم ١ باستاد القاهرة و المؤهلة لأولمبياد الشباب.

وفي منافسات الجماعي ناشئين أحرز منتخب مصر الميدالية الذهبية في الترتيب العام بالإضافة إلى ذهبية منافسات الحبل و ذهبية منافسات الصولجان، وجاء منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني ومنتخب أنجولا في المركز الثالث و ذلك في الثلاث منافسات.

و في منافسات الجماعي كبار حصل المنتخب المصري رقم ١ على أربعة ذهبيات في الترتيب العام و الطوق و الحبل و الكرة. و جاءت انجولا في المركز الثاني و منتخب مصر الثاني في المركز الثالث في الأربع منافسات.

كما حصلت تيا ضياء صبحي على الميدالية الذهبية في منافسات الفردي و تأهلت لأولمبياد الشباب المقررة أكتوبر المقبل في بوينس آيرس بالأرجنتين.