«الإسكندرية»: تشديدات على رؤساء الأحياء لرفع كفاءة الخدمات والمرافق

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، على رؤساء الأحياء بعمل جولات ميدانية مكبرة لمتابعة كافة أعمال التطوير التي تتم بأحيائهم على أرض الواقع، والتأكد باستمرار من سير أعمال التطوير على الوجه الأمثل، مؤكدا على الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وقد قامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان بأعمال التطهير والرش على مستوي نطاق الحي، حيث تمت أعمال التطهير بطريق العامرية الصحراوي من خلف البحوث حتى أول الناصرية القديمة، وجميع شوارع الناصرية طول وعرضآ، وشارع محمد رشيد عند مخزن الأنابيب في الكينج.

كما تم أعمال التطهير من قبلي طريق الكافوري عند شارع محمد رجب وشارع أدهم حتى أول نجع أبو رواف مرورا بشارع النجار ومدرسة أبو رواف والشوارع العرضية حتى خلف فندق الأدهم، وكذا أعمال التطهير بمنطقة 9 ن، والكينج مريوط وشارع محمد رشيد وشارع عمر المختار وشارع المحطة الرئيسي وقرية الوادي ومدخل قرية أبو بسيسة، هذا وجاري أعمال الرش والتطهير على مستوى الإسكندرية.