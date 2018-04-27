نمو الصادرات غير البترولية 15% في الربع الأول من 2018

• 27% تراجعا في الواردات من الإمارات وبريطانيا وإيطاليا

أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، نمو الصادرات المصرية غير البترولية في الربع الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 15%، وبلغت 6.324 مليار دولار مقابل 5.52 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي 2017.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، قال قابيل، إن نمو الصادرات ساهم في زيادة حجم التجارة الخارجية بنسبة 9% لتبلغ 21.265 مليار دولار مقابل مقارنة بنحو 19.52 مليار دولار، وتحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 2%، وذلك في نفس فترة المقارنة، بحسب تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر.

"هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح جهود الوزارة في إطار استراتيجيتها لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والتي تستهدف زيادة معدلات الصادرات حتى عام 2020"، وفقا للوزير، مشيرا إلى أن وزارته قامت أيضا بوضع قواعد، وسياسات لمواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي، لضمان جودة المنتجات الموردة للأسواق المحلية، ما ساهم في الحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة.

وأوضح قابيل أن هناك 9 قطاعات إنتاجية حققت أعلى معدل زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وسجلت صادرات الصناعات الكيماوية والاسمدة 1.216 مليار دولار بزيادة نسبتها 24%، والملابس الجاهزة 384 مليون دولار بزيادة 17%، والصناعات الهندسية 591 مليون دولار بزيادة 10.5%، والمفروشات 131 مليون دولار بزيادة 5.5%. وارتفع قطاع الغزل والنسيج بنسبة 6.5% وبلغت قيمة صادراته 215 مليون دولار، وسجلت الصناعات الغذائية 722 مليون دولار بزيادة نسبتها 5%، و بلغت قيمة صادرات قطاع مواد البناء 1.525 مليار دولار بزيادة نسبتها 8.5%، ولحاصلات الزراعية 766 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.5%، وأيضا سجل قطاع الصناعات الطبية 111 مليون دولار بزيادة نسبتها 9%.

وفي نفس السياق، قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، تضمنت 9 دول ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا وأغادير، إضافة غلى دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وهي أسواق الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية وروسيا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا، مشيرا إلى أن أسواق هذه الدول استقبلت صادرات مصرية بقيمة 3.210 مليار دولار مقارنة 2.742 مليار دولار بزيادة نسبتها 8.5%.

وساهمت سياسة ترشيد الواردات واحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، التي انتهجتها الوزارة في انخفاض الاستيراد من بريطانيا وإيطاليا والإمارات بنسبة، 27% كما شهدت الواردات المصرية انخفاضا ملموسا من منتجات قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 2.4% والصناعات الطبية بنسبة 10%، بحسب جابر.