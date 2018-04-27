استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع جيش الاحتلال

أفادت فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، عن استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابة في الرأس خلال مواجهات مع جيش الاحتلال.

وتشهد فلسطين اليوم الجمعة، خروج عدد كبير من الفلسطينيين للمشاركة في الجمعة الخامسة لمسيرات العودة الكبرى على حدود غزة والتي أطلق عليها «جمعة الشباب الثائر»، وحاول بعض المتظاهرين عبور السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وذلك وسط مواجهات مع قوات الاحتلال.

يُذكر أن فعاليات مسيرة العودة انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي وشهدت اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيًا وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين، بحسب تصريحات مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالشرق الأوسط، أمس الخميس.