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السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن نحو جازان

الرياض - د ب أ
نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 12:57 م | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 12:57 م

أعلن الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخي باليستي أطلقته جماعة أنصار الله اليمنية باتجاه مدينة جازان جنوبي البلاد، حسبما ذكرت قناة الأخبارية السعودية.


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