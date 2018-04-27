السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن نحو جازان

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أعلن الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخي باليستي أطلقته جماعة أنصار الله اليمنية باتجاه مدينة جازان جنوبي البلاد، حسبما ذكرت قناة الأخبارية السعودية.