اعتقال مسئولين إسرائيليين بعد مصرع 10 طلاب نتيجة فيضانات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، اعتقال ثلاثة مسئولين بتهمة التسبب بإهمال أدى إلى مصرع 10 طلاب نتيجة الفيضانات والسيول، بينما كانوا فى رحلة على متن حافلة جنوب البحر الميت.

وكان 25 طالبا من المرحلة الثانوية يشاركون فى رحلة لممارسة رياضة التسلق والمشى لمسافات طويلة قرب البحر الميت، عندما واجهتهم السيول.

وعادة ما يكون الطلاب فى هذه البرامج التى تمهد للخدمة العسكرية، فى الـ18 من العمر تقريبا.

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال مسئولين فى مدرسة بنى تسيون لاعداد الشبان للخدمة العسكرية فى تل أبيب، بشبهة التسبب بوفاة الطلاب جراء الاهمال، وقد احيلا إلى القضاء.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مرشدة، تم الافراج عنها بعد التحقيق معها لكنها وضعت قيد الاقامة الجبرية.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية ان اعمال البحث تتواصل للعثور على سائق شاحنة اختفت أثاره منذ أمس فى المنطقة نفسها بعد العثور على شاحنته مقلوبة.

وفتشت طائرات هليكوبتر عسكرية وقوات أمن مجرى نهر يمر عبر وادى الصدع فى الطرف الجنوبى للبحر الميت بعد أن فاجأت سيول الطلاب خلال رحلة فى المنطقة التى عادة ما تكون قاحلة.

وكانت الأمطار الرعدية الغزيرة تسببت، الأربعاء الماضى، بمقتل فتى بدوى بعد أن جرفته السيول فى وادى الكرنب (ممشيت) شرقى مدينة ديمونا.

إلى ذلك، أفادت وكالة «معا» الفلسطينية بتهدم جزء من الجدار الفاصل قرب مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وذلك بفعل الأمطار والسيول الجارفة. وشرعت قوات الاحتلال بإعادة بناء أجزاء من الجدار الذى يحاصر القدس.

وشهدت إسرائيل هطولا غزيرا للأمطار على مدى اليومين الماضيين، وعادة ما تنقل مجارى الأنهار الجافة أغلب الوقت مياه السيول من الغرب إلى الشرق للبحر الميت ومنطقة وادى الصدع التى تمتد جنوبا فى صحراء النقب.