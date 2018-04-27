طارق سليمان: بطولة الكأس هي الأهم في الفترة الحالية

قال طارق سليمان، مدرب الحراس للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بطولة كأس مصر هي الأهم في المرحلة الحالية، خاصة أنها بطولة تضاف إلى رصيد الفريق في حالة الفوز بها، كما أن الأهلي يسعى إلى الجمع بين الثنائية دوري وكأس.

وأكد سليمان أن تركيز الجهاز الفني ينصب على مواجهة الأسيوطي التي تقام يوم الاثنين المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وأنه بمجرد انتهاء مباراة القمة تم إغلاق هذا الملف بشكل نهائي والتفكير في الأسيوطي التي تسبق مباراة الترجي يوم 4 مايو المقبل في أولي مواجهات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد سليمان أن الأهلي يستطيع الفصل بين البطولات التي يشارك بها سواء في الدوري العام أو كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا.