وزير خارجية أمريكا: الاتفاق النووي على أجندة زيارتي للشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، إن الاتفاق النووي الإيراني على أجندة زيارته المقبلة للشرق الأوسط.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، في أول مؤتمر صحفي له عقب توليه منصبه، ببروكسل، مساء الجمعة، إلى ضرورة العمل على التخلص من العيوب التي شابت هيكل هذا الاتفاق.

وأكد أن الإدارة لم تتخذ بعد أي قرار حول الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، معقبًا: «إذا لم يتم تعديله سننسحب منه، لكن إذا تم الاتفاق على التعديل سيكون أمرًا جيدًا لكل العالم».

يُذكر أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» مايك بومبيو، الذي وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس، على تعيينه وزيرًا للخارجية، قد رشحه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ليشغل هذا المنصب، بعد أن أقال ريكس تيلرسون.

وأرجعت الإدارة الأمريكية أسباب إقالة وزير خارجية الولايات المتحدة من منصبه، إلى وجود خلافات كبيرة بينهما حول عدد من القضايا الدولية الملحة.