وزير الرياضة يصل الغردقة لحضور نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

وصل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة إلى مطار الغردقة الدولى بمحافظة البحر الأحمر لحضور نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش التي تستضيفها الجونة خلال الفترة من 18 حتى 27 أبريل الجاري والبالغ مجموع جوائزها 165 الف دولار.

ويلتقي مساء اليوم على صعيد منافسات الرجال ببطولة الجونة للإسكواش كل من اللاعب مروان الشوربجي المصنف الرابع عالمياً مع اللاعب على فرج المصنف الثالث عالمياً. أما نهائي السيدات يجمع بين المصنفة الأولى عالمياً اللاعبة المصرية نور الشربيني وبين المصنفة الثانية عالمياً اللاعبة المصرية رنيم الوليلي.

وتعتبر هذه البطولة ضمن أقوي 7 بطولات عالمية في لعبة الإسكواش من خلال أجندة الاتحاد الدولي للاسكواش.