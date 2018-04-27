ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة بشبين القناطر

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ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وسط المقابر بشبين القناطر، أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط مباحث قسم مكافحة المخدارت بالقليوبية، مفادها قيام سيد م ع، عاطل والسابق اتهامه في 6 قضايا (سرقة – مشاجرة)، وحامد م س، عاطل والسابق اتهامه في 4 قضايا (سرقة متنوعة – مخدرات – سلاح دون ترخيص) بتكوينهم تشكيلا عصابيا وممارسة نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وعلى الفور وجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما تمكن العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي من ضبطهما بمقابر قرية طحانوب دائرة مركز شبين القناطر وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جرام - كمية من الحشيش المخدر تزن 50 جرام - 2 هاتف محمول) بقصد الإتجار.