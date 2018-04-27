«كيم ومون» يزرعان شجرة صنوبر في الخط الفاصل العسكري بين الكوريتين

زرع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون ونظيره الكوري الجنوبي، مون جاي إن شجرة صنوبر، تعود لـ65 عاما، معا على الخط الفاصل العسكري بين الدولتين، في أعقاب مناقشاتهما حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ومن المفترض أن ترمز الشجرة، وهي أقدم من الصراع بين الكوريتين، إلى السلام والرخاء.

وكان متحدث باسم مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية قد ذكر في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن مون وكيم عقدا محادثات "جادة وصادقة" بشأن نزع السلاح النووي.

وكانت القمة بين الجارتين المتنافستين، وهي الثالثة منذ نهاية الحرب الكورية في عام 1953، قد بدأت بقيام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون بعبور تاريخي للحدود إلى الجنوب.

وذكر المتحدث يون يونج تشان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه "خلال القمة، عقد الزعيمان مباحثات جادة وصادقة بشأن سبل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإقامة سلام دائم وتطوير العلاقات بين الكوريتين الجنوبية والشمالية".