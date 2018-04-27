• الخشت: الفرع الدولي يعتمد على نظام الجيل الثالث من التعليم والتؤامة مع الجامعات الأجنبية الكبرى

يضع رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، حجر الأساس للفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في الواحدة ظهر غد الأحد، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من كبار المسئولين، رؤساء الجامعات، وعمداء وأساتذة الجامعة، وخبراء بالتعليم العالي.

وقال الخشت، إن ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية في الدولة لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية، وفي ظل فلسفة جامعة القاهرة التي تهدف إلى الانتقال نحو جامعات الجيل الثالث عن طريق خلق كيان أكاديميي جديد ومتكامل قائم على التوأمة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي.

وأشار الخشت، إلي أن المشروع سيكون على مساحة 575 فدان، ويعتمد على نظام الجيل الثالث من التعليم والتؤامة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة لمنح شهادات ودرجات علمية مشتركة، مؤكداً أن الفرع الدولي للجامعة، ليس متعلقا بالمبنى فقط، وإنما بأساس جامعة من الجيل الثالث.

وأضاف أنه تم إحراز خطوات كبيرة في مجال العلاقات الدولية وتعزيز التعاون مع الجامعات الأجنبية المتقدمة، بما يساهم في تفعيل دور الفرع في التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مكانة الجامعة ودورها الرائد على المستوى الإقليمي والعالمي في كافة المجالات التعليمية والبحثية والخدمية والمجتمعية.

وأوضح الخشت، أن الفرع الدولي للجامعة يهدف إلى تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق التوأمة والشراكة مع تلك المؤسسات وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة وتقديم خريجين متميزين.

ولفت إلي أن فرع الجامعة الدولي يعتمد على عدة محاور رئيسية، وهي العولمة والتدويل والتوأمة مع الجامعات العالمية والشراكة مع المؤسسات المهنية وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والمبدعة والاهتمام بالبحوث البينية، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتخصصية في مجالات عالمية، مثل مجالات السياحة والعلوم الإدارية وعلوم النانوتكنولوجي وتطبيقات الليزر والعلوم النووية، إلى جانب علوم أبحاث الحيوان والهندسة الوراثية والزراعية.

وقال إنه تم وضع مخطط المشروع من حيث الإنشاءات والتجهيزات ليواكب احتياجات البرامج وسوق العمل الإقليمي والعالمي مع الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق لجامعة القاهرة والذي يعتبر بصمة تاريخية وحضارية في تاريخ الجامعات في الشرق الأوسط، حيث سيقام المشروع على مساحة 575 فدان، تضم مباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى.

كما تضم الجامعة أول مبنى في مصر لدراسات بحوث الحيوان هذا بالإضافة إلى منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م2، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20.000 متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م2.

وأشار الخشت إلى أن نظام القبول للطلاب بفرع الجامعة الدولي يحترم قيم التنوع وتكافؤ الفرص في اختيار الطلاب، وفقاً لعدة خطوات منها القبول المبدئي بمكتب التنسيق للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعة وكلياتها مع تقديم طلب التحاق بفرع الجامعة ونتائج اختبارات المراحل السابقة للطالب في العلوم التخصصية، إلى جانب إجراء مقابلة شخصية وإلكترونية تقيس مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل في فرق بحثية.

وتابع: "تستهدف الجامعة الطلاب المحليين والدوليين الوافدين من الجهات الراعية لهم، والطلاب الموهوبين والمتفوقين والمتميزين من ذوى الاحتياجات الخاصة من الجهات الحكومية وغير الحكومية الحاصلين على المنح الدراسية والبحثية والمشروعات الممولة من جهات ومؤسسات ومراكز البحوث والتطوير، وذلك على مستوى الفئات الوسطى والعليا الراغبين في الحصول على تعليم عالمي بسعر تنافسي مقارنة بالجهات الخاصة والدولية، بما يسهم في بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمي والعالمي الرائد لطلاب الدول الإقليمية والعالمية".