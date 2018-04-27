استمرار مبادرة الرئيس للقضاء على «فيروس سي» في دهب بجنوب سيناء

قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي مازالت مستمرة بمدينة دهب، موضحا أن العمل مستمر بمستشفى دهب المركزي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة ويتم إجراء الكشف الفحوص والتحاليل اللازمة وإعطاء العلاج للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة عبر تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن إجمالي عدد المواطنين المترددين علي مستشفى دهب لاجراء فحوصات فيروس سي بلغ ١١٩٣ مواطن موضحا أن الحملة تقوم بالمسح الطبى من خلال إجراء تحليل Elisa للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "سى" ومن يثبت إيجابيته يتم تحويله لإجراء تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

وأشار الى أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 18 عاما فأكثر وهي الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمي.

وأهاب وكيل وزارة الصحة بالمواطنين بسرعة التوجه لمستشفى دهب المركزي لسحب العينات للفحص وعمل التحاليل اللازمة وصرف العلاج في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحاليل.