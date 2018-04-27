السفير الأمريكي لدى لندن: ترامب سيزور «قطعا» لندن رغم الاحتجاجات المقررة

ذكر السفير الأمريكي لدى لندن وودي جونسون، اليوم الجمعة، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيزور "قطعا" لندن في 13 يوليو المقبل، ما يبدد تكهنات بأنه يمكن أن يلتقي بزعماء بريطانيين خارج العاصمة لتفادي احتجاجات مقررة.

وأضاف جونسون لقناة "إل بي سي" الإذاعية، عندما وجه له سؤال بشأن التكهنات "سيأتي قطعا إلى لندن".

وأضاف جونسون "سوف يشارك في اجتماعات الناتو قبل ذلك، وبعدها سيأتي إلى هنا، سيعقد بعض الاجتماعات هنا. تحديدا كيف ستمضي تلك الاجتماعات. ومن سيجتمع معهم، ما زالا على الطاولة".

وقال جونسون إن الزيارة "رمزية للغاية ومهمة"، مشيرا إلى أن بريطانيا "شريك تجاري مهم وشريك استثماري" مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن ترامب لن تزعجه المظاهرات الحاشدة التي تنظمها العديد من المنظمات الحقوقية والمجموعات المناهضة للحرب.

وبسؤاله عن الاحتجاجات المقررة، قال جونسون "لا يهتم كثيرا بذلك. إنه يعرف ما يريد القيام به ويتحدث بأسلوب واضح للغاية وغير عادي (مختلف) عن معظم السياسيين".

وأفادت تقارير بأن ترامب سيقوم بـ"زيارة عمل" لبريطانيا، بدلا من الزيارة الرسمية التي عرضتها أولا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في كانون يناير 2017 .