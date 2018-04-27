«دعم مصر»: شيخ الأزهر أبدى استعداده لدعم مرشح مصر لرئاسة البرلمان الإفريقى

قال أمين عام ائتلاف دعم مصر، مجدى مرشد: إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أبدى استعداده للسفر لبعض الدول الإفريقية أو دعوة ممثلين عنها للقائهم بمصر، لحثهم على دعم مرشح مصر لرئاسة البرلمان الإفريقى، النائب مصطفى الجندى.

وأوضح مرشد فى تصريحات لـ«الشروق»، أن لقاء الإمام الأكبر جاء بناء على طلب من مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، للتنسيق بين البرلمان والأزهر لدعم مرشح مصر لرئاسة البرلمان الإفريقى، معتبرا أن هذه الفرصة تعد دعما لمصر بأكملها وليس للنائب فقط، وأنها ستكون إنجازا حقيقيا لمصر على مستوى المجال الافريقى، خاصة وأننا فى حاجة إلى الاجتهاد فى هذا الملف الهام.

وأضاف: «كنا نعتمد خلال حديثنا على القوة الموجودة فى إفريقيا للأزهر الشريف، لاسيما وأن معظم الحكومات الإفريقية تضم وزراء تعلموا ودرسوا فى الأزهر الشريف، وأن للأزهر الشريف فى أفريقيا قوة لا يستهان بها».

وتابع: «طلبنا من شيخ الأزهر الاستعانة بهذه القوة فى دعم مرشح مصر من خلال الاتصالات والحث المباشر لهم لاختيار المرشح المصرى، ورحب بهذه المبادرة وأبدى رغبة فى استغلال وتفعيل القوة الموجودة للأزهر فى إفريقيا، مطالبا بالدعم الدائم لدور الأزهر فى كل مكان»، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الدول التى للأزهر فيها تأثير كبير ونستطيع التواصل معها.

وأكد ائتلاف دعم مصر فى بيانه، أن نائبى البرلمان مرشد وجهاد عودة أبدا تقديرهما للمكانة الرفيعة التى يتمتع بها الأزهر الشريف بصفته منارة للوسطية السمحة، وبما يمثله من ثقل وتوقير لدى جميع الدول والشعوب الإفريقية، بما يسهم فى مؤازرة ودعم ترشيح النائب مصطفى الجندى لهذا المنصب الرفيع.

وبحسب بيان الائتلاف فإن شيخ الأزهر رحب بهذا اللقاء، مؤكدا دعم الأزهر لانتخاب النائب مصطفى الجندى، رئيسا للبرلمان الإفريقى.