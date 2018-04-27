وزير الرياضة يشهد مراسم تتويج الفائزين ببطولة الجونة  للإسكواش

قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الحمعة، بتسليم كأس بطولة الجونة الدولية للإسكواش إلى اللاعبة رنيم الوليلي المصنفة الثانية على العالم بعد تغلبها على منافستها نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا، وذلك فى المباراة النهائية للبطولة التى جمعت بينهما على ملعب الزجاجي بالمارينا بالجونة وانتهت بفوز رنيم الوليلي بنتيجة 3-1 فى مجموع الأشواط.

كما سلم وزير الرياضة كأس البطولة فى منافسات الرجال إلى اللاعب مروان الشوربجي المصنف الرابع عالميا بعد فوزه على اللاعب المصري على فرج المصنف الثالث على العالم بنتيجة 3-0 فى مجموع الأشواط.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شهد برفقة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش والتى أقيمت فى الفترة 18 – 27 إبريل الجاري، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة منتجع الجونة السياحي، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ومجموعة من رعاة البطولة وممثلى الاتحاد الدولى للإسكواش.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى جميع اللاعبين المصريين على المشاركة المتميزة فى بطولة الجونة الدولية للإسكواش، مشيداً بمستوى تنظيم البطولة والخروج بها فى أفضل صورة تؤكد قدرة مصر التنظيمية لكبري البطولات.

كما هنأ الوزير اللاعبة رنيم الوليلي واللاعب مروان الشوربجي على الفوز بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش ، لافتا إلى تميز لاعبي مصر فى تلك اللعبة وتربعهم على عرض التصنيف العالى للإسكواش .