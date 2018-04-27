الشيوخ الأمريكي يوافق على ترشيح جرينيل سفيرا بألمانيا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لريتشارد جرينيل (51 عاما) ليكون سفيرا للولايات المتحدة بألمانيا بعد تأخر استمر شهورا عديدة، بأغلبية 56 ضد 42 صوتا.



ولم يكن للولايات المتحدة سفير في برلين منذ مغادرة السفير السابق جون إمرسون قبل 15 شهرا.



وتفيد التقارير بأن الرئيس دونالد ترامب مارس ضغوطا شخصية لإنهاء هذه المسألة قبل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم غد الجمعة إلى الولايات المتحدة.



يعتبر جرينيل أحد أكبر الداعمين لترامب وأقواهم مساندة لاتجاهات الرئيس ترامب في سياسته الخارجية.



ظهر جرينيل كثيرا كمعلق على الأحداث في شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.



ويعيش جرينيل كأحد المثليين ويعلن عن ذلك بصراحة تامة وله نشاط كبير على شبكات التواصل الاجتماعي.



وشغل جرينيل منصب المتحدث باسم الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة لأطول فترة، بعد عمله مع أربعة سفراء فى الفترة بين عامى 2001 و2008.



وفي عام 2010 أسس جرينيل شركة كابيتول ميديا للاستشارات.