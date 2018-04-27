الرجاء ينهى مشواره في الدوري بالتعادل أمام الاتحاد السكندري

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تعادل الاتحاد السكندري أمام الرجاءء بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقُيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من الدوري المصري والتي أقُيمت على ملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

وأحرز محمد ناجي جدو الهدف الأول لفرق الاتحاد السكندري في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول فيما تعادل بلال جمال هدف التعادل للرجاء في الدقيقة 49 من بداية الشوط الثاني.

وتقدم الفريق المطروحي لأول مرة في المباراة بعد أن سجل هشام فتح الله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني قبل أن يعادل أحمد موسى كابوريا النتيجة للفريق السكندري بعد إحرازه هدف التعادل في الدقيقة 78.

ولم يستطع كلا الفريقين من تسجيل هدف الفوز في المباراة بالرغم من الفرص التي أتُيحت للفريقين.

ووصل الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 41 ويظل في المركز الـ11 بينما رفع الرجاء رصيده للنقطة 27 في المركز الـ17 والذي تأكد هبوطه رسميًا لدوري درجة الثانية المصري.