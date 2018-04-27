بدء الانتخابات النيابية اللبنانية للمغتربين في 6 دول عربية

بدأت صباح اليوم الجمعة الانتخابات النيابية اللبنانية في مرحلتها الأولى، المخصّصة للمغتربين اللبنانيين، في 6 دول عربية، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، ووصفها وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل بالمهمة جداً.

وينتخب اللبنانيون المغتربون، اليوم الجمعة، في 6 دول عربية هي: الإمارات، وسلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، ومصر.

وفتحت مراكز الاقتراع في الإمارات وسلطنة عمان أبوابها في السادسة صباحاً بتوقيت بيروت، ومن المقرر أن تغلق في التاسعة مساء. وببلغ عدد الناخبين المسجلين في الإمارات 5166 ناخباً، وفي سلطنة عمان يبلغ عدد المقترعين 296 ناخباً.

وفتحت مراكز الاقتراع في السعودية وقطر والكويت، في السابعة صباحاً بتوقيت بيروت ومن المقرر أن تغلق عند العاشرة مساء. وببلغ عدد الناخبين المسجلين في السعودية 3186 ناخباً، والمسجلين في قطر 1832 ناخباً، والمسجلين في الكويت 1878 ناخباً.

وفتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها في الثامنة صباحاً بتوقيت بيروت ومن المقرر أن تغلق في 11 مساء، وببلغ عدد الناخبين المسجلين في مصر 257 ناخباً.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الدول العربية الست 12611 ناخباً.

ووصف باسيل عملية اقتراع المغتربين بالهامة للغاية، وقال أمام الصحفيين في مقر وزارة الخارجية اليوم الجمعة "لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية يصوت اللبنانيون في الخارج وهذا مسار سيؤدي في النهاية إلى أن يعرف كل لبناني أنه مواطن لديه دوره ويشارك في القرار السياسي واهمية هذه اللحظة هي استعادة اللبنانيين في الخارج للبنان وللبنانيتهم وهذا هو الاساس والباقي تفاصيل انتخابية نتابعها".

ودعا باسيل اللبنانيين المغتربين "إلى التصويت لأن كل صوت من أصواتهم مهم وليصوتوا لمن يريدون من خلال خيارهم السياسي"، معتبراً أن "نسبة المشاركة للمقترعين في الخارج اليوم مهمة جداً ولبنان كله فرح بهم لأنهم جزء أساسي منه يمثلونه في الخارج ويشاركون في صنع مستقبله".

وأشار إلى أن "آلية إجراء الانتخابات وضعتها وزارة الداخلية ونحن ننفذ ما هو مطلوب منا"، مضيفاً أن "السفراء والدبلوماسيون يقومون بالعمل الذي زودتهم به وزارة الداخلية".

يذكر أن عملية فرز أصوات المغتربين، لن تتم خارج لبنان، بل ستنقل بعد ختمها بالشمع الأحمر إلى بيروت ويتم إيداعها في مصرف لبنان، تمهيداً لفرزها تزامناً مع عمليات الفرز في لبنان بعد انتهاء العملية الانتخابية النيابية الداخلية في 6 مايو المقبل.

وأنشأت وزارة الخارجية والمغتربين غرفة عمليات في مقرها في بيروت، لمواكبة عملية اقتراع المغتربين بإشراف باسيل، وستنقل البث مباشرة عبر الانترنت من 96 مركزا تضم 232 قلم اقتراع في كل دول العالم حيث ستتابع عملية الاقتراع.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون في الانتخاب في أماكن تواجدهم في بلدان الاغتراب. وهي المرة التي تجري فيها الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب على أساس نسبي.

كما يذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية ستعقد يوم الأحد 29 أبريل حيث يقترع اللبنانيون المسجلون المقيمون في الدول الغربية.

وبلغ عدد اللبنانيين المغتربين المسجلين للمشاركة بالاقتراع 82970 ناخباً، موزعين على 40 بلدا في 6 قارات. ويشكّل الناخبون اللبنانيون المسجلون خارج لبنان 2.22% من عدد الناخبين الإجمالي البالغ 3.68 مليون الذين يحق لهم الانتخاب في دورة 2018.

وستعقد المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية في 6 مايو المقبل.