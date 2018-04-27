وزير التنمية المحلية: استرداد مليون فدان من أراضي الدولة المتعدى عليها

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إنه تم استرداد نحو مليون فدان من إجمالي مليون و800 ألف فدان من أراضي الدولة المعتدى عليها.



وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الخميس، أنه يجري العمل على استرداد الجزء المتبقى بأكثر من طريقة، من بينها تقنين أوضاع الجادين من واضعي اليد من خلال لجنة خاصة، موضحًا أن آخر مهلة للتقدم بطلبات التقنين هو 14 يونيو المقبل.



وأوضح أن الدولة تمد أيديها لواضعي اليد، تقديرًا لمن أنفق على البنية التحتية وزراعة الأراضي، متابعًا: «ليس من المعقول أن ندخل على مزرعة منتجة ونزيلها».



وأشار إلى تشييد مواطنين لمبان سكنية على أراض معتدى عليها، ما يجعل من إزالتها أمرًا صعبًا، مضيفًا أن الدولة تساعدهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.



