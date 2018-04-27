30 ألف جنيه لأفضل فيلم ومشروع فى مرحلة التطوير بمنطلق الجونة السينمائى

أعلن مهرجان الجونة السينمائى فتح باب التقديم للدورة الثانية من منطلق الجونة السينمائى أمام مشاريع الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة فى مرحلة التطوير والأفلام فى مرحلة ما بعد الانتاج؛ وذلك حتى 19 يوليو القادم.

يوفر منطلق الجونة السينمائى فرصا كبيرة أمام المخرجين والمنتجين العرب فى إيجاد الدعم الفنى والمالى لمشاريع أفلامهم فى مرحلتى التطوير وما بعد الانتاج. فيما تم الاعلان عن جميع اللوائح والأحكام اللازمة لتسجيل مشروعات الأفلام فى المنطلق على الموقع الإلكترونى للمهرجان.

وقال انتشال التميمى، مدير مهرجان الجونة السينمائى: «تلقى منطلق الجونة السينمائى فى دورته الأولى أكثر من 50 مشروعًا وجدت لجنة الاختيار صعوبة كبيرة فى اصطفاء الأفضل من بينها، وذلك لجودة تلك المشاريع العالية، ما يجعلنا نتوقع أن تشهد الدورة القادمة زيادة وتنوعا ًيغطيان مساحة كبيرة من عالمنا العربى، وستكون عملية اختيار الأفضل من بينها بالتأكيد ليست أيسر من دورة العام السابق».

واضاف: يستعين مهرجان الجونة السينمائى بنخبة من الخبراء يقومون بالبت فى المشاريع المتقدمة إلى منطلق الجونة السينمائى خلال فترة التسجيل، والمطابقة للشروط. وذلك بناءً على جودة المحتوى، ومستوى الابتكار فى الرؤية الفنية، وفوق كل ذلك دقة دراسة الجدوى.

وأضافت الفنانة بشرى، أحد مؤسسى مهرجان الجونة السينمائى ومدير العمليات الفنية: «منصة الجونة السينمائية تعزز بناء جسور حقيقية لصناع السينما وخلق فرص لمشاريعهم لترى النور، وتلقى الدعم الذى تستحقه، ويمثل أملًا لشباب السينمائيين، وجميع المشاريع الجادة؛ حيث أكد منطلق الجونة السينمائى على انطلاقته القوية منذ دورته الأولى، فقد اختارت عدة فاعليات سينمائية أعقبت انعقاد منصة الجونة السينمائية عدد من المشاريع التى شاركت فى المنطلق، وقد شارك فيلم (عد البلاط) للمخرجة سينتيا شقير فى مهرجان روتردام السينمائى الدولى، وترشح فيلم (يوم الدين) للمخرج أبوبكر شوقى للمشاركة فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائى».

يحصل المشروع الفائز كأفضل مشروع فى مرحلة التطوير، وأفضل فيلم فى مرحلة ما بعد الانتاج على شهادة تقدير، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكى لكل منهما. وذلك، فضلًا عن الجوائز الأخرى المقدمة من عدد من المؤسسات، متوقع أن تنضم خلال الفترة القادمة إلى منصة الجونة السينمائية، وسيعلن تباعًا عن تلك الشراكات الجديدة.

يذكر أن إجمالى قيمة الجوائز التى حصلت عليها المشروعات المتقدمة إلى دورة منطلق الجونة السينمائى فى دورته الأولى وصلت إلى 60000 دولار أمريكى.