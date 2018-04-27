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متظاهرون فلسطينيون يعبرون السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 4:45 م | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 4:45 م

تشهد فلسطين اليوم الجمعة، خروج عدد كبير من الفلسطينيين للمشاركة في الجمعة الخامسة لمسيرات العودة الكبرى على حدود غزة والتي أطلق عليها «جمعة الشباب الثائر».

ويعبر المتظاهرون الفلسطينيون، في هذه الأثناء، السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وذلك بحسب اللقطات الحية التي عرضتها فضائية «إكسترا نيوز»، منذ قليل.

يُذكر أن فعاليات مسيرة العودة انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي وشهدت اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيًا وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين، بحسب تصريحات مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالشرق الأوسط، أمس الخميس.


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