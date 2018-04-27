إعلام غربى: عودة حفتر إلى ليبيا تمنع حدوث فراغ فى السلطة

• «بلومبرج»: المشير ساهم فى استئناف صادرات النفط.. وخبير لـ«الشروق»: محاور لا غنى عنه للمصالحة

سلطت وسائل إعلام غربية، اليوم، الضوء على عودة قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، بعد غيابه لأسابيع، إلى ليبيا، حيث اعتبرت أن عودته تمنع حدوث فراغ للسلطة شرقى البلاد، لافتة فى الوقت نفسه إلى جهوده فى محاربة التنظيمات الإرهابية.

ووصف موقع «يورو نيوز» فى نسخته الإيطالية عودة حفتر إلى ليبيا بـ«المهمة» من أجل تجنب حدوث فراغ خطير للسلطة فى البلاد، مضيفا: «على حفتر مواصلة عملية الكرامة لدحر التنظيمات الإرهابية فى بنغازى وفى جميع أنحاء برقة».

ووصل حفتر، مساء أمس، إلى مدينة بنغازى قادما من مصر، بعد فترة علاجية قضاها خارج البلاد. وقال، فى كلمة ألقاها أمام عدد من العسكريين وأعيان القبائل: «إننا لن نقف حتى نحقق ما استشهد من أجله الرجال فى ميادين القتال»، بحسب ما نقلته قناة «الحدث» الليبية.

وأضاف حفتر: «أطمئن الجميع أنى بصحة جيدة ولست مسئولا بالرد عن الترهات التى أطلقتها جماعات كانت تعتقد أنها تصل لمرادها».

من جانبها، قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن حفتر يعد الوسيط الرئيسى للسلطة فى المنطقة الشرقية التى يوجد بها الكثير من البنية التحتية النفطية. وأضافت الوكالة، فى تقرير لها اليوم، أن حفتر استطاع من خلال الجيش الوطنى الليبى انتزاع السيطرة على الشرق من الحركات المسلحة، كما ساعد فى استئناف صادرات النفط الخام بعد الاضطرابات التى أضرت بإيرادات ليبيا.

فى غضون ذلك، عنونت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: «رجل ليبيا القوى يعود للبلاد»، بعد عدة إشاعات عن حالته الصحية. فيما قالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية: «عاد الجنرال الليبى إلى بنغازى، وهو مرشح محتمل للانتخابات المقرر إجراؤها فى الأشهر المقبلة».

إلى ذلك، قال أمبرتو بروفاتسيو، الخبير الإيطالى المتخصص فى الشأن الليبى لدى كلية «دفاع الناتو» فى روما: «عودة حفتر (بعد اشاعات عن حالته الصحية) تعكس مدى تعقيد الأزمة الليبية وغياب مصادر موثوقة بها لفهم الصراع وأن هناك أدوات تضليل قوية للغاية تسهم فى خلق الارتباك حول التطورات السياسية فى البلاد».

وأضاف بروفاتسيو، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم: «من الضرورى أن نرى الخطوات التالية لحفتر.. هناك حاجة إلى إرسال إشارة قوية عبر هجوم عسكرى فورى ضد التنظيمات الإرهابية فى درنة»، مشيرا إلى أن المشير الليبى يعد محاور لا غنى عنه للمصالحة فى ليبيا.