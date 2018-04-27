ترامب يعترف لأول مرة بتمثيل المحامي كوهين له في «صفقة ستورمي دانيلز»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن مايكل كوهين، المحامي في نيويورك، مثّله مع "ستورمي دانيلز"، مشيًرا لأول مرة إلى أنه كان يعلم عن دفع مبالغ مالية واضحة للممثلة الإباحية.



وكان كوهين قد اعترف بدفع مبلغ 130 ألف دولار إلى دانيلز قبل أيام فقط من انتخابات عام 2016، مقابل صمتها عن علاقة مزعومة تعود لعام 2006 مع ترامب.



وينفي البيت الأبيض أن يكون ترامب قد أقام علاقة جنسية مع دانيلز.



وقال كوهين إنه دفع المبلغ من جيبه الخاص دون علم ترامب، كما أكد أنه لم يسدده من حملة ترامب أو شركته القابضة.



وفي مقابلة أجرتها معه قناة «فوكس نيوز» يوم الخميس، حاول ترامب أن ينأى بنفسه عن كوهين، حيث قال إن تعاملاته القانونية مع المحامي كانت "بسيطة للغاية".



وقال ترامب: "فيما يتعلق بصفقة ستورمي دانيلز المجنونة هذه، لقد كان (كوهين) يمثلني".



وأضاف: "بناء على ما أراه، لم يرتكب (كوهين) أي شيء خطأ على الإطلاق".