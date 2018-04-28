قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه تم إطلاق الحملة القومية لزراعة «الكينوا»، من خلال دورات وندوات إرشادية؛ لتوعية الفلاحين بأهمية المحصول من الناحية التصديرية والصناعية.

وأضاف «عبد الدايم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن حبوب «الكينوا»، تتشابه مع حبوب القمح وهي من المحاصيل الشتوية، مشيرًا إلى ضرورة زراعة مساحات كبيرة منه؛ لسد الفجوة في استيراد محصول القمح من الخارج، نظرًا لإمكانية إدخاله في صناعة رغيف الخبز.

وأوضح أن «الكينوا» يتحمل الجفاف، ويعد من المحاصيل الرئيسية في الكثير من الدول مثل أمريكا اللاتينية، لاستخدامه في صناعة المخبوزات، لكنه يعتبر جديدًا في الدولة المصرية، منوهًا إلى زراعته في 80 فدان فقط خلال العام الماضي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة؛ لحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، حفاظًا على المياه ولترشيد استخدامها.