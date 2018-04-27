وزيرا الرياضة والسياحة يشهدان نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

يشهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ،مساء اليوم الجمعة، نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش والتى أقيمت بالجونة بمدينة الغردقة فى الفترة 18 – 27 إبريل الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 165 الف دولار.

يحضر نهائي البطولة بالملعب الزجاجي بمنطقة المارينا بالجونة، كل من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة منتجع الجونة السياحي، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس،عمرو منسي منظمومدير البطولة ومجموعة من رعاة البطولة ومشجعى لعبة الإسكواش.

وتجمع المباراة النهائية لبطولة الجونة الدولية لإسكواش كل من اللاعب المصري مروان الشوربجي المصنف الرابع عالمياً مع اللاعب المصري على فرج المصنف الثالث عالمياً، فيما يجمع نهائي السيدات بين المصنفة الأولى عالمياً اللاعبة المصرية نور الشربيني وبين المصنفة الثانية عالمياً اللاعبة المصرية رنيم الوليلي.