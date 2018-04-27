«الري» تتوقع سقوط أمطار غزيرة على المناطق الغربية الأحد والاثنين

قال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري والموارد المائية، إن هناك توقعات لسقوط أمطار بنسبة تبدأ من 7 إلى 10 ملم، على المناطق الغربية وتمتد حتى شبه جزيرة سيناء، يوم الأحد المقبل، ومن الممكن أن تشتد الاثنين، حسب تقديره.



وأضاف «الظاهر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، أن الوزارة تُعطي مؤشرات أولية قبل سقوط الأمطار بـ72 ساعة، موضحًا أنه يتم خفض التصرفات التي يتم إطلاقها خلف السد العالي؛ حتى تكون هناك قدرة استيعابية في المصارف لاستقبال كمية الأمطار المتوقعة.



وتابع أنه تم تقدير قيمة المياه التي سقطت على مصر، منذ مساء الثلاثاء الماضي، بـ60 مليون متر مكعب، 25 مليون منهم استقبلتهم المجاري المائية، بينما هبط الباقي على المسطحات، وهو ما يعد شحنًا للخزان الجوفي، حسبما قال.



ولفت إلى عدم تخيُّل سقوط أمطار في مناطق القاهرة بتلك الكميات، مشيرًا إلى توجيه الوزارة مبادرات عديدة للجهات المعنية في الدولة لمشاركتها في أي مخطط عمراني، إضافة إلى المعاهد البحثية؛ لرؤية مسارات مياه الأمطار المحتمل سقوطها في تلك المناطق، بحيث يتم تقليل تأثير كميات الأمطار المحتملة.



يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.