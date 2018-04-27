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«البنتاجون» يوافق على بيع مروحيات هجومية للبحرين بقيمة 911 مليون دولار

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 10:46 م | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 10:46 م

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، مساء اليوم الجمعة، على بيع مروحيات هجومية لمملكة البحرين بقيمة 911 مليون دولار، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.


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