«البنتاجون» يوافق على بيع مروحيات هجومية للبحرين بقيمة 911 مليون دولار

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وافقت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، مساء اليوم الجمعة، على بيع مروحيات هجومية لمملكة البحرين بقيمة 911 مليون دولار، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.