«البنتاجون» يوافق على بيع مروحيات هجومية للبحرين بقيمة 911 مليون دولار

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، مساء اليوم الجمعة، على بيع مروحيات هجومية لمملكة البحرين بقيمة 911 مليون دولار، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.