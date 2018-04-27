«شبهة تواطؤ» تحرم أصحاب الحق من 52 فدانا

- واضعوا اليد الأصليين يستغيثون من ضياع أرضهم بعد 32عاما من استصلاحها



- تقنين أوضاع مستأجر علي الأرض وحرمان أصحابها من حقوقهم القانونية بعد إهدار ملايين الجنيهات



بعث المهندس محمد عصام أحمد بدير ــ الحاصل على نوط الشجاعة العسكرية تقديرا لما قام به من أعمال تتصف بالشجاعة فى الميدان ــ عن نفسه وبصفته وكيلا عن الشركاء فى شركة أى سى الزراعية الرسالة التالية إلى جريدة الشروق:

«نحن الشركاء أقمنا عدة دعاوى أمام القضاء الادارى ضد هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة السادات مازالوا متداولين .القضية اننا وضعنا يدنا على أرض صحراوية عند الكيلو 17 طريق مطار البريجات منذ عام 1986، وقمنا باستصلاحها وزراعتها وأوجدنا لها آبار للرى ومن ضمن هذه المساحة القطعة المحصورة بين القطعتين 71و 72 وطريق بركة الاكسدة، ونحوزها حيازة كاملة وهادئة ومستقرة منذ عام 1986، باجمالى مساحة نحو 52 فدانا، ولم ينازعنا فيها أحد وهى منزرعة تماما وبها منزل من طابقين وبئر كامل المعدات وشبكة رى كاملة.

ويؤكد ذلك انه فى 19/1/1989 صدر امر النائب العام بمنع الشركة من التصرف والادارة وبناء على هذا تم التحفظ على الأرض الزراعية، بموجب محضر معاينة وتسليم من النيابة يوم 9/2/1989، حيث وصف هذه الارض بدقة ومزروعاتها، ووجود مبنى مكون من دورين مساحة 160 مترا، ووحدة توليد ديزل مركب عليها طلمبة أعماق وتعمل بحالة جيدة أثناء المعاينة.

كما تبين وجود شبكة رى بالرش كاملة وتم تسليم كامل المزرعة ومساحتها 1033 فدانا بما فيها القطعة المشار اليها لمدير المزرعة، وكلف برعايتها رعاية وعناية خاصة تفوق عناية الرجل المعتاد، وهو ما حدث فاستمرت فى الازدهار ثم قامت الشركة بتفويض النائب العام رضائيا غير مجبرين بالتصرف فى الاصول فلم يتم الحكم عليهم بالادانة أو برد الاموال، وإنما ثقة فى شخص النائب العام.

وفى 21/6/1999 تم إلغاء التحفظ وفى عام 2000 تشكلت لجنة تابعة لوزارة قطاع الاعمال للتصرف فيها فقامت بتأجير القطعة المذكورة لمدة خمس سنوات للسيد وحيد محمد البهى عامر بموجب التفويض، ولم نعترض على اساس ان المستأجرين سيرعوها ويقومون بدفع الايجار لصالح الشركة فى حسابها تحت اشراف اللجنة.

وكان هناك تعاونا صادقا بين الشركاء والمستأجرين. وصدر القانون 148 لسنة 2006 بتقنين وضع واضعى اليد على الأراضى المستصلحة، وخلال تلك الفترة تقدم الشركاء كل بطلب لتقنين الوضع فى حدود مائة فدان لكل شريك بما فيها الارض المذكورة، ولجأ إلى الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التى ثبت من المرئيات التى أجرتها قبل صدور القانون فى 2004 وجود المزروعات والمنشآت، والمرئية الثانية فى 2011 .

وأقام الشركاء دعوى عدم تعرض على كامل الاراضى وتم احالتها للخبراء حيث قاموا بمعاينة للأرض فى 13/11/2013 بما فيها القطعة محل الشكوى، دون اعتراض من المستأجرين، وأعادوا اثبات المزروعات والمنشآت والابار لكامل القطع بما فيها الارض المذكورة. وفى 30/10/2013 تم عقد اجتماع مع المهندس ابراهيم محلب وقت ان كان وزيرا للاسكان ومعه كبار المسئولين بهيئة المجتمعات، ورئيس جهاز مدينة السادات وتفهموا اوضاع الشركاء، وانهم موجودون على الاراضى منذ 1986.

وفى عام 2010 تم نقل الاصول إلى جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية. وللأسف قامت الشرطة بهدم الابار واخلاء اراضى الشركاء وتركوها نباتات واشجارا جافة،في 2015 رغم انه ثابت ان الارض وضع يد الشركاء منذ 1986 وجاء فى نهاية قرار الازالة بتواجد قوات من الشرطة بجميع تجهيزاتها فى الارض وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ شبكة من الطرق عليها مع المرور الدورى ومنع العاملين من الدخول فيها، وتم استثناء القطعة المشار اليها فقط من الازالة.

وبناء على حكم القضاء الادارى تحدد موعد لزيارة الخبراء للقطعة محل الشكوى لذا سارع الطالب بمقابلة المستأجرين بتاريخ 27/11/2017 فرحبوا بذلك إلى ان تم التراجع بتاريخ 16/12/2017 بعدم الترحيب بزيارة الخبراء، فتوجه إلى جهاز تصفية الحراسات بتاريخ 18/12/2017 فتبين ان كل مستندات القطعة المشار اليها بما فيها عقد الايجار غير مسلمة للجهاز.

وهنا تبين للطالبين الغش والخديعة التى تعرضا لها وأن عائلة البهى تحاول الاستيلاء على حيازة هذه القطعة بالتواطؤ مع بعض الموظفين في الشركة العامة للانتاج والخدمات الزراعية. والسؤال الجوهرى هو لماذا لم يسلموا القطعة لجهاز تصفية الحراسات أو النائب العام أو صاحب الشأن.؟!

ولذلك قمنا برفع دعوى استرداد حيازة، حيث فوجئنا منها انه تمت الموافقة على تقنين وضع المستأجر على الارض، وضع يدنا بعد موافقة اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ولم يكن من الممكن صدور هذا القرار الا بتواطؤ من بعض العاملين فى جهاز مدينة السادات، باخفاء حقيقة وضع المستأجر، وان الامر معروض على القضاء الادارى، ومازالت الدعوى متداولة فى الوقت الذى تضع امامنا العراقيل والمعوقات والافتراءات حتى تحاول نزع ملكيتنا.

إن المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى ألا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم أن يكسب الملكية مهما طال الزمن. السؤال هنا: لماذا لم يتم ازالة المنشآت وهدم الآبار كما حدث فى باقى القطع وضع يدنا فى اوائل فبراير 2015؟

ولا يمكن ان ترضوا بتسليم اموالنا لمن لا يستحقها، ويكفى ما فقدناه من قبل من اموال، فقد تم فى ظل وزارة قطاع الاعمال التضحية بمجمع تجارى كامل التأثيث ملكنا فى شارع جامعة الدول العربية بمساحة 1500 متر مقابل مليونى جنيه بالتقسيط واربعة أفدنة ونصف الفدان أرضا صناعية بالكيلو 26 مقابل ثمانين الف جنيه، اما فى ظل وزارة المالية فجهاز تصفية الحراسات الذى يعمل بموجب التفويض يرفض مقترحاتى التى توفر عشرات الملايين ويرفض اطلاعى على الموقف وقد قمت بارسال برقيات فى 18 من مارس الماضى، لكل المسئولين ومدير الرقابة الادارية فلم يقم الشركاء بالتفويض الا بغرض الادارة الرشيدة وتعظيم المال دون اهدار أو اهداء لأى طرف سيئ النية. ساعدونى فى ايقاف نزيف الاموال».