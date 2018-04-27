«القومي للبحوث» ينظم فعاليات المنتدى الوطني حول تنمية المشروعات الزراعية

ينظم المركز القومي للبحوث بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، فعاليات المنتدى الوطني حول "تنمية المشروعات الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل الجاري، بحضور الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور سعد نصار رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة لهذه المشروعات.

وقال الدكتور أشرف شعلان أن المنتدى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى التعرف على واقع المشروعات الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ناحية حجمها، ومجالات عملها وقوة تأثيرها على التنمية في قطاع الزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يأتى في ضوء حرص الدولة على دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة لما لها من أهمية كبيرة ودور أساسي لدى متخذ القرار الاقتصادي سواء في الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية، إلى أنه سيتم خلال فعاليات المنتدى عرض كافة المشروعات الزراعية في المنتدى، والتي يمكن أن تتاح لكافة الفئات من مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني، ومنتجات من كائنات إحيائية، وتصنيع غذائي من منتجات زراعية، ومشروعات من متبقيات زراعية، وأخرى صناعية ومتكاملة.

ويتناول المنتدى العديد من المحاور، منها: الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآفاق التنمية، والأفكار غير التقليدية للتشغيل، وإنشاء تجمعات زراعية وصناعية متكاملة، ودور البنوك والجمعيات الأهلية في تنمية المشروعات الريفية، ومبادرات رجال الأعمال في إتاحة مشروعات صغيرة، والتشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور الشعبة الزراعية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع الصناعات الصغيرة، والأفكار غير التقليدية للتشغيل، وخلق فرص عمل جديدة ودورها في تنمية الاقتصاد المصري، ومشروعات التنمية الريفية، ومشروعات تنمية المرأة والشباب، وتبادل الخبرات الرائدة حول مبادرات رجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني في إتاحة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ورؤى إستراتيجية ومستقبلية.