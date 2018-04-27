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فان ديك يصف هجوم الريدز بالكابوس


نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 9:35 م | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 9:35 م

 

اشاد الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول بثلاثي الهجوم محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، ووصفهم بالكابوس للفرق المحلية و الأوروبية.

 

وقال فان ديك: "لن ترغب في أن تعطيهم فرصة، لأنهم مفعمين بالنشاط والحدة في مواجهة المرمى. يقدمون التمريرات الحاسمة لبعضهم البعض، الأنانية غير موجودة بينهم، يرغبون في تبادل المساعدة".

 

وواصل: "العمل الذي يقومون به في خط الهجوم رائع. كما أنهم يقومون بعمل دفاعي رائع لا يُلاحظ. الأهداف التي سجلوها كانت رائعة. اللعب أمام هذا الثلاثي بمثابة الكابوس".  

 

وأتم: "فإن كنت قلب دفاع يرغب في افتكاك الكرة، فستدرك أن هذا الثلاثي سيتخطاك، ليس لمرة واحدة، ولكن طوال المباراة. لا ترغب أبدا في مواجهة هذا الثالوث".


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