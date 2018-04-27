البدري: أغلقنا ملف مباراة الزمالك وتركيزنا على مواجهة الكأس

قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة الزمالك التي أقيمت أمس على استاد القاهرة في الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري العام، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة الأسيوطي التي تقام يوم الاثنين المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وشدد المدير الفني على أن فريق الأسيوطي قدم أداء جيدا في بطولة الدوري العام، والأهلي دائما ما يحترم المنافسين ويتعامل بجدية مع جميع المباريات بغض النظر عن اسم المنافس.

وأكد البدري أن الجهاز الفني يسعى للفوز ببطولة الكأس هذا الموسم، وأنه سبق أن أكد أن هناك أهدافا واضحة يسعى إليها الأهلي هذا الموسم، منها الفوز ببطولة الكأس.