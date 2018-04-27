أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن إصابة 168 فلسطينيًا بينهم 66 بالرصاص الحي في مواجهات بقطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.

وتشهد فلسطين اليوم الجمعة، خروج عدد كبير من الفلسطينيين للمشاركة في الجمعة الخامسة لمسيرات العودة الكبرى على حدود غزة والتي أطلق عليها «جمعة الشباب الثائر»، وعبر بعضهم السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وذلك وسط مواجهات مع قوات الاحتلال.

يُذكر أن فعاليات مسيرة العودة انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي وشهدت اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيًا وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين، بحسب تصريحات مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالشرق الأوسط، أمس الخميس.