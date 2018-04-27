قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية تم الانتهاء منه، إلا أنه ينتظر توافق كافة مؤسسات دولة حول موعد إصدارة، معربًا عن توقعه أن تعقد انتخابات المحليات في النصف الأول من عام 2019.



وأضاف «السجيني»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن القانون ثقيل للغاية وشقه السياسي المتمثل في انتخابات المحليات، تحتاج إلى تجهيزات وإعداد، بينما يحتاج شقه المالي إلى إعداد الموازنات المستقلة، بالإضافة إلى الشق الإداري من خلال الصلاحيات الممنوحة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وتدريبهم.



وأشار إلى حرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الانتهاء من القانون في أقرب وقت، متوقعًا أن يصدر القانون في دور الانعقاد الحالي.



وتابع: «اللائحة التنفيذية للقانون ثقيلة للغاية وإعدادها سيستغرق 6 أشهر فما أكثر، وبالتالي ستكون الانتخابات إذا انعقدت النية، في النصف الأول من 2019».



وأوضح أن القانون يحمل تحديثًا للحياة في مصر فيما يتعلق بالسياسية والرقابة، متمثلًا في المجالس المحلية، لافتًا إلى ضرورة تدريب الكوادر وتحفيز الشباب، حتى لا يضطر المواطن إلى انتخاب الفاسدين.



