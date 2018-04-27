«مصير» يوسف شاهين في كلاسيكيات «كان 71»

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ71 الفيلم المصري "المصير" الذي شارك به المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين في مسابقته الرسمية عام 1997.

وتدور أحداثه في القرن 12 الميلادي في الأندلس حيث يحكم الخليفة المنصور البلاد وعقب انتصار جيشه على الإسبان يدب الضعف في جيشه كما تنتشر الفوضى والعنف والتطرف لتنخر في جسد الدولة وتمهد لسقوطها.

ويعيش ابن رشد قاضي القضاة مع زوجته الوفية زينب وابنته الوحيدة سلمى، وينجح في تأليف 47 كتابا، لكن كتبه تتعرض للحرق مرتين، الأولى بتدبير من الجماعة الإسلامية الإرهابية.

العرض يأتي ضمن ثلاثة أفلام من كلاسيكيات السينما الإفريقية وسيعرض معه أفلام Lamb of paulin soumanou vieyra والذي تم إنتاجه عام 1963، وفيلم hyenes وتم عرضه عام 1997.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحتفي فيها المهرجان بشاهين حيث منحه عام 1997 جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان وتم عرض نسخة مرممة من فيلمه "وداعا بونابرت" هناك وتم اختياره ضمن عدد من مخرجي العالم 11 مخرجا تحديدا لتقديم فيلم عن 11 سبتمبر.