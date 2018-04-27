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رئيس الاتحاد الدولي للجمباز: سعيد بزيارتي للأهرامات

محمد مجدي
نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 6:38 م | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 6:38 م

ابدى رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الياباني اتانابي سعادته الكبيرة بالزيارة التي قام بها صباح اليوم الجمعة إلى أهرامات الجيزة وقضي أكثر من ٤ ساعات كاملة .

وقال رئيس الاتحاد الدولي :" سعيد للغاية بزيارتي للاهرامات احد المعالم السياحية الكبري في العالم .. زيارتي الاخيرة لمصر كانت منذ ٣٥ والان حرصت علي التقاط اكبر عدد من الصور الرائعة ".

وكان المهندس وائل السرنجاوي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري قد رافق رئيس الاتحاد الدولي خلال الزيارة ، مؤكدا علي ان اتانابي كان سعيد للغاية ويرغب في البقاء اكبر وقت ممكن.

 

 

 


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