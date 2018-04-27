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تقيم قنوات «إم بي سي مصر» مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق نيل القاهرة في السابعة مساء غد السبت، للإعلان عن خريطة رمضان 2018.
يقام المؤتمر بحضور الإعلامي محمد عبد المتعال رئيس القنوات والمدير الإقليمي لمجموعة MBC مازن حايك.