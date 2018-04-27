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السبت.. «MBC مصر» تعلن خريطة رمضان


نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 3:19 م | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 3:19 م

تقيم قنوات «إم بي سي مصر» مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق نيل القاهرة في السابعة مساء غد السبت، للإعلان عن خريطة رمضان 2018.

يقام المؤتمر بحضور الإعلامي محمد عبد المتعال رئيس القنوات والمدير الإقليمي لمجموعة MBC مازن حايك.


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