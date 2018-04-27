أعلن أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة، رحيله عن تدريب الفريق نهاية الموسم الحالي.
وأكد إيمري خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جانجون في الجولة 35 من الدوري: "أخبرت اللاعبين والمدير الرياضي انتيرو هنريكه وقررنا عدم مواصلة المشوار معا والرئيس ناصر الخليفي إيضًا أخبرته أن الأمر انتهى".
وأضاف: "أشكر الجميع وكل ما تبقى هو نهائي كأس فرنسا فقط".
يذكر أن إيمري، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل، كان قد عمل خلال الموسمين الماضيين فقط، في قيادة النادي الباريسي، وفي طريقه إلى تحقيق الثلاثية المحلية هذا الموسم بالوصول إلى نهائي كأس فرنسا وتحقيق كأس الرابطة والدوري الفرنسي.
رحيل إيمري قد يفتح الباب أمام قدوم أرسين فينجر الذي أعلن رحيله عن أرسنال بعد مسيرة امتدت 22 عاما، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم الألماني توماس توشيل، الذي لم يدرب أي فريق بعد رحيله عن فريق بوروسيا دورتموند في مايو الماضي، بتدريب باريس سان جيرمان.
وألمح أوناي إلى ذلك في تصريحات سابقة حينما قال: "أحبه كثيرا كشخص وكمدرب، لديه الجودة والخبرة لقيادة أفضل الأندية، مثل سان جيرمان".
الجدير بالذكر، ان النادي الباريسي لعب تحت قيادة المدرب الإسباني 109 لقاء، ححق الفوز في 86 وتعادل في 12 وخسر في 11 واستطاع تحقيق 6 ألقاب.