وأكد إيمري خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جانجون في الجولة 35 من الدوري: "أخبرت اللاعبين والمدير الرياضي انتيرو هنريكه وقررنا عدم مواصلة المشوار معا والرئيس ناصر الخليفي إيضًا أخبرته أن الأمر انتهى".

وأكد إيمري خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جانجون في الجولة 35 من الدوري: "أخبرت اللاعبين والمدير الرياضي انتيرو هنريكه وقررنا عدم مواصلة المشوار معا والرئيس ناصر الخليفي إيضًا أخبرته أن الأمر انتهى".

وأكد إيمري خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جانجون في الجولة 35 من الدوري: "أخبرت اللاعبين والمدير الرياضي انتيرو هنريكه وقررنا عدم مواصلة المشوار معا والرئيس ناصر الخليفي إيضًا أخبرته أن الأمر انتهى".

يذكر أن إيمري، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل، كان قد عمل خلال الموسمين الماضيين فقط، في قيادة النادي الباريسي، وفي طريقه إلى تحقيق الثلاثية المحلية هذا الموسم بالوصول إلى نهائي كأس فرنسا وتحقيق كأس الرابطة والدوري الفرنسي.

يذكر أن إيمري، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل، كان قد عمل خلال الموسمين الماضيين فقط، في قيادة النادي الباريسي، وفي طريقه إلى تحقيق الثلاثية المحلية هذا الموسم بالوصول إلى نهائي كأس فرنسا وتحقيق كأس الرابطة والدوري الفرنسي.

يذكر أن إيمري، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل، كان قد عمل خلال الموسمين الماضيين فقط، في قيادة النادي الباريسي، وفي طريقه إلى تحقيق الثلاثية المحلية هذا الموسم بالوصول إلى نهائي كأس فرنسا وتحقيق كأس الرابطة والدوري الفرنسي.