ترامب يشيد برئيس الصين بسبب المساعدة في الأزمة الكورية

أشاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج للمساعدة في لم شمل الكوريتين.

وقال ترامب في تغريدة له "من فضلكم، لا تنسوا المساعدة العظيمة التي قدمها صديقي الرئيس الصيني شي، للولايات المتحدة، وبخاصة على حدود كوريا الشمالية".

وأضاف "بدونه، كانت العملية ستصبح أطول وأصعب بشكل كبير!".

وأثارت زيارة سرية استمرت أربعة أيام، قام بها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون إلى بكين، التقى خلالها بالرئيس الصيني شي، في مارس، آمالا بالمحادثات الدولية، لانهاء برنامج الاسلحة النووية لبيونج يانج.

وكان متحدث باسم مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية قد ذكر في وقت سابق اليوم الجمعة أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عقدا محادثات "جادة وصادقة" بشأن نزع السلاح النووي.

وكانت القمة بين الجارتين المتنافستين، وهي الثالثة فقط منذ نهاية الحرب الكورية في عام 1953، قد بدأت بقيام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون بعبور تاريخي للحدود إلى الجنوب.

وذكر المتحدث يون يونج تشان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه "خلال القمة، عقد الزعيمان مباحثات جادة وصادقة بشأن سبل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإقامة سلام دائم وتطوير العلاقات بين الكوريتين الجنوبية والشمالية".

Please do not forget the great help that my good friend, President Xi of China, has given to the United States, particularly at the Border of North Korea. Without him it would have been a much longer, tougher, process!